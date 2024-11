AFP Blijdschap bij vertegenwoordigers van inheemse gemeenschappen. Ze zijn voortaan permanent vertegnwoordigd bij de VN-conventie voor biodiversiteit

NOS Nieuws • vandaag, 16:30 Natuurakkoord bij VN-top: bedrijven moeten betalen voor biodiversiteit

Bij de VN-top in de Colombiaanse stad Cali over biodiversiteit zijn afspraken gemaakt over het gebruik van informatie uit planten-DNA. Het besluit gaat om een soort 'copyright' op genetische informatie uit planten.

Met name farmaceutische bedrijven gebruiken de genetische codes van planten, dieren en andere levende wezens uit landen met een rijke biodiversiteit voor commerciële doeleinden, zonder dat die landen daaraan verdienen.

Tropische landen met verhoudingsgewijs veel soorten planten en dieren, zoals Brazilië en India, willen dat die bedrijven, vooral uit de farmaceutische en cosmetische industrie, gaan betalen voor de genetische data die ze halen uit de biodiversiteit in hun land.

Nieuw fonds

Vandaag bereikten de 200 landen een akkoord over de compensatie voor genetische informatie: bedrijven moeten 0,1 procent van de omzet of 1 procent van de winst afstaan, afhankelijk van wat hoger is. De verwachte miljardenopbrengst gaat naar een nieuw natuurfonds, het zogenoemde Cali-fonds.

Geld uit dat fonds is bedoeld om de opbrengsten van genetische data uit de natuur te herverdelen. De helft gaat naar inheemse volkeren en lokale gemeenschappen die zich inzetten voor de bescherming van biodiversiteit.

Op de VN-top is ook besloten dat inheemse volkeren een permanente vertegenwoordiging krijgen bij de Verenigde Naties. Zij kunnen zo advies geven en meepraten over beleid voor natuurbescherming.

De oprichting van het adviesorgaan wordt gezien als een doorbraak en erkenning voor inheemse volkeren wereldwijd en voor de rol die zij spelen bij natuurbehoud en biodiversiteit.

Planten-DNA Genetische data van planten en dieren wordt ook wel digitale sequentie-informatie (DSI) genoemd. Het wordt gebruikt voor het begrijpen en toepassen van informatie uit levende wezens. Wetenschappers halen de informatie uit een organisme en zetten die om in een digitale code. Die data worden opgeslagen in databases om nieuwe producten te kunnen ontwikkelen. Bij het maken van medicijnen wordt bijvoorbeeld informatie gebruikt van bacteriën of planten. Ook worden genetische data van planten gebruikt om bijvoorbeeld vitaminesupplementen te maken met grotere hoeveelheden van bepaalde voedingsstoffen.

Op de top in Cali zijn delegaties van 200 landen twee weken lang in gesprek geweest om afspraken te maken over de bescherming van biodiversiteit. Bijna driekwart van de populaties wilde dieren is in de afgelopen 50 jaar verdwenen. Wereldwijd zijn de populaties van zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen tussen 1970 en 2020 gemiddeld met 73 procent afgenomen.

Bij de top in Montreal van twee jaar geleden werd een historisch akkoord bereikt over de bescherming van biodiversiteit. Daar is onder meer afgesproken dat in 2030 zeker 30 procent van al het land en water op aarde beschermd moet zijn.