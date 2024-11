Politie pakt truckers op na ongeluk met twee doden op A4

Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, gisterochtend rond 08.15 uur op de snelweg. Wel meldde de politie dat twee vrachtwagenchauffeurs na het ongeluk waren meegenomen naar het bureau.

Bij Omroep Brabant laat de politie weten dat ze daar een verklaring moesten afleggen. In een persbericht schrijft de politie dat de twee worden gezien als verdachten en zijn aangehouden op grond van artikel 6 van de wegenverkeerswet. In dat wetsartikel wordt gesproken over "het veroorzaken van een verkeersongeval met dood of letsel door schuld".