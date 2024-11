Eigen foto familie Jurriën ten Cate, voordat hij in de gevangenis belandde

In samenwerking met Oost NOS Nieuws • vandaag, 13:41 Noodkreet om Almeloër (33) die bijna elf jaar vastzit in Tunesische cel

De moeder van een 33-jarige man uit Almelo die vastzit in een Tunesische gevangenis maakt zich grote zorgen over zijn gezondheid. "Hij is enorm afgevallen. Heeft een spits snuitje gekregen en toen ik hem vastpakte, kon ik al zijn botten voelen", vertelt Trees van der Hoek aan regionale omroep Oost.

Van der Hoek bezoekt haar zoon drie keer per jaar in zijn cel. Onlangs was ze weer in Tunesië. "Hij zit nu bijna elf jaar vast in een cel van 50 vierkante meter. Samen met 34 anderen. Met één fatsoenlijk toilet, voor de rest zitten er alleen wat gaten in de grond", zegt ze.

Datingsite

Jurriën ten Cate uit Almelo is veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op zijn Tunesische echtgenote Marwa eind 2013. De twee hadden elkaar via een datingsite leren kennen. Ze trouwden en wilden samen in Nederland gaan wonen. Maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst wees het verzoek voor een toeristenvisum af. Daardoor mocht Marwa niet naar Nederland reizen.

Op 27 december 2013 kregen de twee ruzie op een hotelkamer in Tunesië. Marwa viel vervolgens vanaf een balkon op driehoog naar beneden en overleed kort daarop. Volgens Ten Cate is zijn vrouw zelf gesprongen en is hij onschuldig.

Daar ging de rechter niet in mee. Die legde Ten Cate 20 jaar cel op. Aanvankelijk waren de omstandigheden in de gevangenis nog relatief goed omdat hij in een 'Europese cel' zat, aldus Van der Hoek, maar na de coronapandemie werd hij samen met meer dan dertig anderen in een grote cel gevangengezet.

Tunnelvisie

Twee jaar geleden maakte Jessica Villerius een documentaire over zijn zaak. Ze bezocht Ten Cate daarvoor in zijn cel. Volgens Villerius heeft de Tunesische politie tijdens het onderzoek aantoonbare fouten gemaakt en zich laten leiden door tunnelvisie.

"Jurriën heeft geen schijn van kans gehad", aldus de documentairemaker destijds. "Bij een onnatuurlijke dood moeten er altijd drie scenario's worden onderzocht: moord, zelfmoord of een ongeluk. In het geval van Marwa's dood blijkt nu alleen het scenario van moord te zijn onderzocht."

Die uitspraak van Villerius werd ondersteund door een rapport van forensisch patholoog Frank van de Goot, die concludeerde dat Ten Cate zijn vrouw nooit van het balkon kan hebben gegooid.

Maar justitie in Tunesië zag tot nu toe geen reden om het vonnis tegen Ten Cate te herzien. Moeder Van der Hoek heeft nu haar hoop gevestigd op het advocatenechtpaar Geert-Jan en Carry Knoops. Dat onderzoekt de mogelijkheden om de zaak bij een internationaal gerechtshof aan te kaarten.

Hoe die procedure moet gaan verlopen is nog onduidelijk. Wel is zeker dat er veel geld nodig is. Vandaar dat Van der Hoek een inzamelingsactie is begonnen. "We hebben al ruim 50.000 euro binnen, maar hebben nog wel zo'n 30.000 euro te gaan. We zijn er dus nog lang niet."

Niet te doen

Ze zegt pas tot rust te komen als haar zoon weer naar Nederland mag terugkeren. Want het gaat volgens haar steeds slechter met haar zoon in de gevangenis.

"Nu zitten daar overwegend Tunesische straatschoffies met een Frans paspoort die er de scepter zwaaien. Hij probeert zich zoveel mogelijk af te zonderen, maar dat valt niet mee in een cel met 34 anderen", aldus Van der Hoek. "Zelf zegt Jurriën: 'Dit is echt niet te doen'."