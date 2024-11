Arbeidsinspectie legt politie dwangsom op vanwege problemen met C2000

De dwangsom bedraagt 325.000 euro en wordt geïnd als over zestien weken nog steeds niet aan de eisen van de inspectie is voldaan. Dat bedrag kan vervolgens iedere twee maanden oplopen tot een maximum van bijna 1 miljoen euro.

Politievakbonden maken zich al jaren grote zorgen over de problemen met het in 2001 ingevoerde C2000. Volgens hen ontstaan er te vaak onveilige situaties voor agenten als het communicatiesysteem niet of onvoldoende werkt. In sommige gebieden in Nederland lukt het überhaupt niet om contact te leggen met het C2000-systeem. Ook kampt het netwerk met storingen en raakt het bij grote crisissituaties overbelast.