Van cannabis tot Congres: kiezers in VS stemmen over veel meer dan de president

Ook nog meer dan 150 referenda

In 41 van de 50 staten van de VS worden ook referenda gehouden; in totaal zijn het er meer dan 150. In sommige staten hebben burgers de referenda weten af te dwingen door via petities genoeg handtekeningen te verzamelen.

De meest in het oog springende volksraadplegingen gaan over abortus. In totaal stemmen kiezers in tien staten over de vraag of het recht op abortus in de grondwet van de staat moet worden verankerd. Ook kunnen kiezers in veel staten stemmen over het legaliseren van cannabis en over het kiesstelsel van de staat.

In Arizona kunnen kunnen inwoners stemmen over de zogeheten Proposition 314. Als dat voorstel genoeg steun krijgt is het voortaan een misdaad als je grens tussen Mexico en Arizona oversteekt bij niet een reguliere grensovergang.