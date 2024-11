NOS Schaatsen • vandaag, 18:31 Schouten kende 'erg stressvolle periode' na dopingfout: 'Was heel bang'

1:27 Advocaat stelde Schouten gerust na gemiste dopingtest: 'Niet bang zijn'

Irene Schouten wist meteen dat het foute boel was, toen ze in januari 2023 haar dopingcontrole miste. De drievoudig olympische kampioene ontsnapte begin 2023 aan een schorsing van twee jaar vanwege fouten rondom dopingcontroles. Dat blijkt in haar biografie Gehard voor Goud, die vandaag verscheen.

"Het was al een erg stressvolle periode, ik had daarom wedstrijden laten schieten. En dan word je op 2 januari wakker met een gemiste oproep. Ik dacht direct: dit is de dopingcontrole. Ik heb actie ondernomen, de KNSB en de dopingautoriteit gebeld, die zeiden dat ik niet opendeed. Ik wist: dit is kritiek."

Binnen een jaar miste Schouten tweemaal een test en een keer vulde ze haar whereabouts te laat in. Sporters moeten elk kwartaal voor elke dag een tijdslot van één uur en een locatie invoeren in het systeem, zodat dopingcontroleurs weten waar de sporter zich bevindt en zo onaangekondigd kunnen aanbellen voor het afnemen van urine of bloed.

Fout ISU

De KNSB bracht Schouten in contact met een advocaat die ervaring heeft met vergelijkbare kwesties. Die merkte op dat de deadline voor het opgeven van de whereabouts bij de tweede fout erg vroeg lag in vergelijking met wat gebruikelijk is. Het protest bij de ISU tegen de invulfout had succes. De ISU liet Schouten op 2 februari 2023 weten dat er een fout was gemaakt met de deadline en dat de schaatsster niets te verwijten viel.

Schouten: "De advocaat zei meteen dat ik niet bang hoefde te zijn. Ik wilde duidelijk op papier hebben dat er niets aan de hand was. Er is geen zaak geweest, maar ik was wel gewoon heel bang. Mijn vader zei dat hij me nog nooit zo gezien had. Het was een erg stressvolle periode, tot ik de mail kreeg dat de tweede fout niet aan mij lag."

ANP Irene Schouten schaatste in februari ter afscheid nog een rondje in de Friese ijstempel Thialf

Voorafgaand aan de NK afstanden van 2023 kreeg ze het goede nieuws. Na afloop van de 5.000 meter, waarop ze derde werd, barstte ze in tranen uit voor de camera. "Ik was alleen maar aan het huilen, van geluk. Ik wilde niet huilen voor de camera. Ik zei dat het een heel stressvolle periode was, maar niet waar het om ging."

"Ik had een doel voor ogen, dat was de WK afstanden. Als je dit gaat vertellen, weet je dat je er langer mee bezig bent. Ik wilde dit afsluiten en goud halen op de WK. Na het seizoen kon ik het vertellen, maar het was ook mooi voor het boek."

Bekijk hier het bewuste interview met Irene Schouten tijdens de NK afstanden van 2023:

Schouten weet dat een schorsing met ingang van 2023 einde carrière zou hebben betekend. "Dan was het klaar geweest. Dat wilde ik niet, omdat ik nog wilde laten zien wat ik had en zo wil je een carrière niet eindigen. Ik wilde winnend afsluiten, en dat is gelukt."

"Alleen Jillert (Anema, trainer, red.), de andere trainers en mijn familie wisten het. Toen ik de 5 kilometer won (op de WK van 2023 in Thialf), was Jillert emotioneel. Ik wist waardoor dat kwam."