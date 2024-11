Omroep Zeeland Het reclamebord voor het vakantiepark bij Burgh-Haamstede

vandaag, 13:27 Tientallen vakantiehuisjes in Burgh-Haamstede gebouwd zonder natuurvergunning

De 66 vakantiehuisjes op het villapark Duinrijk in het Zeelandse Burgh-Haamstede zijn zonder natuurvergunning gebouwd. Omdat het vakantiepark vlak bij een Natura 2000-gebied ligt, moest de initiatiefnemer uitzoeken of de bouwactiviteiten schadelijk zouden zijn voor de natuur. Dat is niet gebeurd.

De vakantiehuisjes zijn een jaar of drie geleden gebouwd, schrijft Omroep Zeeland. Ze staan op een lap grond van camping Duinhoeve.

Twee natuurorganisaties hadden de omgevingsdienst Zeeland gevraagd om handhaving van de regels. In eerste instantie werd dat verzoek afgewezen, maar nadat de organisaties daar bezwaar tegen maakten is toch besloten op te treden.

Uitzoeken

En dus moet de initiatiefnemer van het park alsnog onderzoek doen naar hoe veel stikstof er geproduceerd is bij de bouw en of er sprake was van licht- en geluidsoverlast. Ook moet worden uitgezocht of het gebruik van de huisjes op dit moment schadelijk is voor de natuur.

"Waarschijnlijk komt eruit dat er te veel natuurschade zou ontstaan", zegt Gert-Jan Buth van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland. Die organisatie vroeg samen met de stichting Duinbehoud om handhaving.

Volgens Buth had er nooit een vakantiepark mogen staan in het gebied. "Dit is het kwetsbaarste gebied in Zeeland. Projecten eromheen lopen ook tegen stikstofbelemmeringen op. En dit is ook nog eens een klassiek park, met huisjes met een gasaansluiting en een open haard."

Verwijderen?

Hoe deze kwestie verder zal verlopen is nog onduidelijk. Als uit het onderzoek blijkt dat de huisjes niet in het gebied mogen staan omdat ze te veel schade aanrichten, is niet duidelijk of ze dan worden verwijderd. "Het ligt eraan hoe ver de provincie durft te gaan", zegt Buth daarover. "Ik verwacht dat dit uiteindelijk voor de Raad van State komt."

De huisjes zijn inmiddels niet meer in het bezit van de initiatiefnemers van het project, omdat ze zijn verkocht. De bedrijfsleider van de camping waarop het villapark gebouwd is, wil niet reageren.