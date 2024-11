Vervangen onleesbare borden boven Ring Utrecht uitgesteld

Het vervangen van de versleten blauwe borden boven de snelwegen rond Utrecht wordt uitgesteld. Rijkswaterstaat zou er eind dit jaar mee aan de slag gaan, maar dat is uitgesteld. Volgens de nieuwe planning moeten in de loop van 2026 alle borden zijn vervangen.

Budget en planning

Rijkswaterstaat meldde eerder dat de borden uiterlijk in maart 2025 vervangen zouden zijn. Nu zegt een woordvoerder tegen de regionale omroep dat het project later zal beginnen. De borden op de A27 worden in de loop van volgend jaar vervangen en die op de A12 in de loop van 2026.