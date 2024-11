Huizen ontruimd in Rotterdam vanwege brand in historisch pand

Op het Noordereiland in het centrum van Rotterdam woedt een grote brand in een woonhuis. Het vuur is zo hevig dat de brandweer niet meer naar binnen kan. Voor zover bekend was er niemand binnen toen het vuur uitbrak. Het historische pand staat volgens de brandweer inmiddels op instorten.

De rook is een in groot deel van het centrum van Rotterdam te ruiken. De veiligheidsregio adviseert mensen om ramen en deuren dicht te houden.

In hetzelfde pand was donderdagavond ook al brand, schrijft Rijnmond. Die ontstond in de keuken en kon snel geblust worden. Of er een verband is met de brand die nu woedt is nog niet te zeggen.