AFP Young Thug in 2019 bij de Grammy Awards

NOS Nieuws • vandaag, 03:34 Rapper Young Thug bekent schuld in slepende strafzaak, komt snel vrij

De Amerikaanse rapper Young Thug komt snel vrij nu hij gedeeltelijk schuld heeft bekend in een slepende rechtszaak. Daarin wordt de 33-jarige rapper verdacht van afpersing en bendegerelateerde misdrijven. Volgens de aanklager was het platenlabel, waar hij medeoprichter van is, een dekmantel voor een criminele organisatie die goed was voor 75 tot 80% van de "gewelddadige misdaad" in de stad Atlanta.

In de rechtszaal las Jeffery Lamar Williams, zoals de rapper eigenlijk heet, een verklaring voor van ruim vijf minuten. Hij omschreef zichzelf als "een goed persoon met een goed hart". Hij was in de problemen gekomen, zei hij, omdat hij "gewoon aardig of cool" was.

De rechter legde hem daarna een straf op die overeenkomt met de tijd die hij in voorarrest zat, ruim 900 dagen. Daarnaast heeft heeft hij een proftijd van 15 jaar en mag hij 10 jaar lang niet meer in Atlanta komen, de stad waar hij opgroeide en woonde.

Al met al valt de straf een stuk lager dan de 45 jaar die de aanklagers hadden geëist.

Rapteksten als bewijs

Die strafeis viel niet goed bij de fans van de rapper, maar ook deskundigen hadden twijfels. De Amerikaanse aanklager gebruikte teksten uit de nummers van de rapper als bewijs. Daarmee werd de vrijheid van meningsuiting geschaad, was de kritiek.

De zaak duurde lang door meerdere incidenten en relatief veel medeverdachten van wie een flink deel regelingen trof met de aanklagers.

Young Thug brak in 2014 door. Hij werkte samen met andere bekende Amerikaanse artiesten als Travis Scott, T.I. en Tyga. Young Thug won in 2019 een Grammy met zijn bijdrage aan het nummer This is America van Childish Gambino. Twee jaar pakte de artiest nog een Grammy.

Of Young Thug weer gaat optreden en muziek uitbrengen is niet duidelijk.