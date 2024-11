EPA Franco op een muurschildering in Sao Paulo

vandaag, 01:11 Lange straffen voor moord op populaire Braziliaanse politica

In Brazilië zijn twee voormalige politieagenten veroordeeld voor de moord op politica Marielle Franco. Zij werd in 2018 onder vuur genomen terwijl ze met haar chauffeur door Rio de Janeiro reed. Beide overleefden de aanslag niet. Franco was een bekend gezicht van de progressieve politiek van de Braziliaanse miljoenenstad. Haar dood veroorzaakte een golf van ontzetting.

De twee mannen die zijn veroordeeld, zijn de schutter en de bestuurder van de auto van waaruit werd geschoten. Ronnie Lessa en Élcio de Queiroz kregen straffen van respectievelijk 79 en 60 jaar. Ze werden een jaar na de moord aangehouden en zitten sindsdien vast.

Lange tijd was onduidelijk wat het motief was voor de moordaanslag. Maar begin dit jaar kwam er een doorbraak in het onderzoek toen drie mannen werden aangehouden die opdracht zouden hebben gegeven.

Milities met agenten

Twee van de drie waren politici. De derde is de voormalig politiechef van Rio. Ze zouden aanhangers zijn van de rechtse oud-president Bolsonaro. Ook hadden ze banden met milities, deels gevormd door agenten en voormalige agenten.

Juist die milities hadden een zware klap gekregen door een onderzoek waar Marielle Franco aan had meegewerkt. Ze openbaarde de namen van meer dan 200 mensen die in het geheim lid waren van de criminele organisaties. Een van hen is de oud-politiechef die nu vastzit als opdrachtgever voor de moord op Franco.

Marielle Franco was mateloos populair bij met name de arme bevolking uit de sloppenwijken van de stad, de zogeheten favela's. Franco was daar zelf ook opgegroeid. Als politica zette ze zich in voor hun belangen en uitte ze regelmatig kritiek op het soms harde politieoptreden in de sloppenwijken.

De dood van de 38-jarige Franco raakte veel mensen diep, duizenden mensen gingen de straat op om te protesteren.

EPA In verschillende steden gingen duizenden de straten op

Ondanks de publieke druk om de zaak snel op te lossen, heeft het ruim zes jaar geduurd voordat de eerste personen een straf kregen. Er wordt gedacht dat de voormalige politiechef, die nu verdachte is, lange tijd het onderzoek kon dwarsbomen.

De chauffeur die vandaag is veroordeeld, bekende de moord in 2023. De schutter zou in januari van dit jaar een deal hebben gesloten met justitie. Zijn bekentenis leidde tot de arrestaties van de drie mogelijke opdrachtgevers van de moord.