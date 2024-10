Radboudumc De vierling werd eerder deze week geboren in het ziekenhuis in Nijmegen

In samenwerking met Omroep Gelderland NOS Nieuws • vandaag, 23:05 Vierling geboren in ziekenhuis Nijmegen

In het Radboudumc in Nijmegen is deze week een vierling geboren. De bevalling is voorspoedig verlopen en de vier baby's en hun moeder maken het goed, aldus het ziekenhuis. Het geslacht van de baby's is niet bekendgemaakt.

Het was druk in de operatiekamer waar de vierling ter wereld kwam. "Per baby zijn minstens een arts en een verpleegkundige nodig. Daarnaast zijn er anesthesiemedewerkers, OK-assistenten en een gynaecoloog", schrijft het ziekenhuis op sociale media.

Ook qua ruimte in de operatiekamer moest worden geïmproviseerd; de naastgelegen operatiekamer werd omgebouwd naar opvangruimte.

Vier verpleegkundigen stonden op een rij klaar om de kindjes aan te nemen van de gynaecoloog. "Op de OK-muts stond een cijfer, zodat duidelijk was welk van de vier kindjes naar wie moest."

Vierlingen zijn erg zeldzaam. Het is niet bekend hoeveel vierlingen er precies in Nederland zijn. Tien jaar geleden werd er nog een vierling geboren in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.

De bevalling van een meerling brengt altijd meer risico's met zich mee, zegt een verloskundige van een praktijk in Nijmegen tegen Omroep Gelderland.

"Je wordt eerder ingeleid en nadat je op intake bent geweest bij een verloskundigenpraktijk, word je altijd doorverwezen naar het ziekenhuis. Wij zien de ouders die meerlingen krijgen dus maar een of twee keer, daarna neemt het ziekenhuis het over."