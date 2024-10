Ook accountantskantoor EY constateert examenfraude onder medewerkers

Accountantskantoor EY heeft gevallen van examenfraude ontdekt onder het personeel. Dat meldt de organisatie in het jaarlijkse transparantieverslag. Al eerder werd fraude ontdekt bij accountantskantoren KPMG, Deloitte en PwC.

Om welke aantallen het gaat, kan een woordvoerder niet zeggen. Het onderzoek loopt namelijk nog. Ook is het nog niet bekend welke consequenties er voor medewerkers volgen die fraude gepleegd hebben.

Personeel heeft, zo schrijft EY, antwoorden uit testen van online leeromgevingen gedeeld. Anderen durfden zich hier niet over uit te spreken. EY laat op dit moment onderzoek doen naar examenfraude over de periode 2018 tot en met 2023. Dit onderzoek is gericht op "alle medewerkers en partners die op dat moment werkzaam waren". Het bedrijf zegt dat "substantiële hoeveelheden" data zijn bestudeerd.