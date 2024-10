Eigen foto Cemile Telli

NOS Nieuws • vandaag, 20:46 Familie van mishandelde Cemile (82): 'Voelen ons niet serieus genomen' Sumeyye Ersoy Sumeyye Ersoy

"Ze is 82 jaar, kan amper lopen en is gewoon bont en blauw geslagen" vertelt de zoon van Cemile Telli. De Turkse vrouw belandde drie weken geleden in het ziekenhuis nadat ze werd mishandeld voor haar woning in Den Haag. De politie pakte haar 31-jarige buurvrouw op en verdenkt haar van zware mishandeling.

De gebeurtenis maakt veel los in de Turkse en islamitische gemeenschap. Mensen vragen zich af hoe het zover heeft kunnen komen, en is er kritiek op het handelen van de politie en de woningcorporatie die eerdere meldingen van de familie en andere betrokkenen niet serieus zouden hebben genomen.

Angstig

Het gebeurde toen Cemile alleen thuis was. "Er werd hevig gebonkt op de voordeur en daarna ging het mis", zegt zoon Ali Telli tegen de NOS. Hij vertelt dat zijn moeder uit haar woning is getrokken en meerdere malen is geslagen. "Tegelijkertijd werd ze uitgescholden voor 'kanker Turk' en 'vieze Turk'. De buren schoten te hulp en belden de politie."

De Turkse oma werd naar het ziekenhuis gebracht. Ze liep meerdere verwondingen op, waaronder breuken in haar ribben en neus. "Ze was er ernstig aan toe en heeft er nog steeds last van", zegt Telli. "Ze is angstig dat haar weer iets kan overkomen."

De buurvrouw van Cemile heeft een contactverbod gekregen en wacht het onderzoek in vrijheid af.

'Wijkagent weleens langsgekomen'

Telli kwam er begin dit jaar achter dat er iets speelde in de portiekflat. "In februari vertelde mijn moeder dat ze werd bedreigd door de buurvrouw", zegt hij. "Dat ze werd opgewacht door de buurvrouw die met handgebaren duidelijk maakte dat ze haar dood wilde hebben. Waarom ze het deed begrepen we niet. Ze maakte constant racistische opmerkingen, mijn moeder moest maar oprotten naar haar eigen land", zegt hij.

Eigen foto Een van de verwondingen van mevrouw Telli

De familie ging met de buurvrouw in gesprek. "We wilden het oplossen. Dat lukte dan voor even, daarna begon het weer." Hij meldde de situatie bij de politie en de woningcorporatie. "De wijkagent is weleens langsgekomen, maar daar is niets uitgekomen. Telefonisch is er gezegd dat we alleen moesten bellen als er een levensbedreigende situatie was."

Ook een zorgverlener die regelmatig bij mevrouw Telli langsgaat, en anoniem wil blijven, merkte de situatie op. "Ik heb vaker meegemaakt dat ze in mijn bijzijn racistisch werd bejegend. Een collega heeft hetzelfde meegemaakt." Ook zij geeft aan een melding te hebben gedaan. "De woningcorporatie kon me niet helpen omdat ik geen familielid was."

Niet serieus genomen

Zowel de hulpverlener als de familie van Cemile voelen zich niet serieus genomen. Zo zegt Ali Telli ook van de woningcorporatie geen steun te hebben gekregen. "Ze konden niets doen zonder bewijsstukken, terwijl mijn moeder er ondertussen aan onderdoor ging. Je voelt je dan op een gegeven moment machteloos."

Inmiddels wordt Cemile bijgestaan door een advocaat. "De politie en woningcorporatie wisten wat er speelde en hebben onzorgvuldig gehandeld, ondanks vele meldingen van de cliënte en andere betrokkenen", zegt Adem Catbas. "Zo is meerdere keren geweigerd een aangifte op te nemen."

In een reactie op vragen van de NOS zegt de politie op twee meldingen te hebben gereageerd. "Wij hebben aangegeven dat het van belang is dat de partijen met elkaar in gesprek gaan en daar de woningbouw bij te betrekken", zegt een woordvoerder. De politie bekijkt volgens de woordvoerder alle mogelijke aanleidingen voor de mishandeling, ook of er sprake is van een racistisch motief.

Woningcorporatie Hof Wonen zegt op de hoogte te zijn van de situatie, maar wil niet inhoudelijk reageren. "Iedere melding van overlast nemen wij serieus, onderzoeken we en proberen we op te lossen. Dit doen wij niet alleen, maar samen met bewoners, gemeente en politie."

De NOS deed bij de woningcorporatie een verzoek om in contact te komen met de 31-jarige buurvrouw, maar daar wilde de organisatie niet aan meewerken.

Kamervragen

Sinds Cemile weer thuis is uit het ziekenhuis krijgt ze veel bezoek, zegt haar zoon. Ook van Tweede Kamerlid Dogukan Ergin van Denk, die Kamervragen stelde aan minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. "Ik wil weten wat men gaat doen om te voorkomen dat steeds meer mensen last hebben van racisme en moslimhaat", aldus Ergin.

Hoewel dat de familie een fijn gevoel geeft, hoopt Telli vooral dat niemand anders terechtkomt in zo'n situatie. "Iedereen zou op elke plek in dit land in vrede moeten kunnen leven, dat vind ik het allerbelangrijkste."