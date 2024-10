Google Street View Het epicentrum van de aardbeving ligt in Garsthuizen

In samenwerking met RTV Noord NOS Nieuws • vandaag, 19:43 Aardbeving met kracht van 2.2 in Groningen: 'Twee zware dreunen'

In de omgeving van het Groningse dorp Garsthuizen is vanmiddag een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 2.2., meldt het KNMI.

Bij RTV Noord kwamen rond 16.15 uur tientallen meldingen binnen van mensen die de aardbeving hadden gevoeld. "Het huis trilde nogal. Nog geen tien tellen later liep onze WhatsApp-groep in het dorp vol met meldingen", aldus een inwoner van het naastgelegen Startenhuizen.

Een vrouw uit Garsthuizen voelde "twee zware dreunen achter elkaar". Weer een ander heeft het over een "dikke knal. Alsof er een bom ontploft". Het is nog onduidelijk of er schade is.

Gaswinning

Het KNMI laat weten dat het om een geïnduceerde aardbeving gaat, wat betekent dat de beving is veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel de gaskraan in Groningen inmiddels dicht is, zijn er nog steeds bevingen door de ondergrondse drukverschillen die zijn ontstaan door de jarenlange gaswinning.