OM: Dordtenaar hielp Bulgaren met fraude bij kinderopvangtoeslag

Een man van 61 uit Dordrecht wordt ervan verdacht dat hij voor bijna vijf miljoen euro heeft gefraudeerd met kinderopvangtoeslagen. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat Kadir K. van oktober 2021 tot afgelopen zomer ruim driehonderd mensen, onder wie veel Turkse Bulgaren die in Nederland of Bulgarije wonen, heeft geholpen met het aanvragen van toeslagen bij de Belastingdienst.

"Het schadebedrag is enorm", zei de officier van justitie in de Rotterdamse rechtbank tijdens de eerste inleidende zitting. Volgens de aanklager heeft de verdachte 330 keer kinderopvangtoeslag aangevraagd voor in totaal 4,9 miljoen euro. "Terwijl het hele land nog verontwaardigd was over de aanpak van de toeslagenaffaire, zien we dat er ondertussen echte fraude werd gepleegd."