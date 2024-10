Britse zender krijgt boete voor 'onkritisch' interview met oud-premier

Correspondent VK Fleur Launspach:

"GB News ligt al langer onder vuur bij de Britse mediawaakhond. Sinds de lancering in 2021 heeft het kanaal volgens de toezichthouder al twaalf keer de regels overtreden. GB News is het beste te vergelijken met het Amerikaanse Fox News: een platform voor voornamelijk conservatieve en rechtse sprekers en standpunten.

Een van de sterpresentatoren op GB News is Nigel Farage, een oer-Brexiteer die met zijn nieuwe Reform Party bij de afgelopen verkiezingen vier miljoen rechtse anti-immigratiestemmen ophaalde. Ook de conservatieve ex-minister Jacob Rees-Mogg heeft een eigen show op de zender.

Een van de discussies die GB News in Engeland heeft aangewakkerd, is de vraag in hoeverre politici journalistieke nieuwsprogramma's zouden moeten kunnen hosten. In Nederland zal een parlementariër niet snel een talkshow bij RTL presenteren, maar in Engeland is dat vrij gebruikelijk.

Toch worden daar nu steeds meer vragen bij gesteld, juist omdat GB News het in extremen trekt en, onder het mom van journalistiek, rechtse politici zonder wederhoor een podium biedt."