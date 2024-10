Van Basten 60 jaar: van omhaal in De Meer naar 'Oh, wat een goal!'

Hij boekte Europese successen met Ajax en vooral AC Milan, was de smaakmaker van het EK in 1988 waar Oranje de titel pakte, maar moest op 30-jarige leeftijd al afscheid nemen van zijn voetbalcarrière door een enkelblessure.

Bekijk hier als eerbetoon tien prachtige doelpunten van een van de beste voetballers in de historie van het Nederlandse voetbal, van het stilhangen in de lucht tegen Den Bosch tot het schitterende doelpunt in de EK-finale.