Omroep Flevoland Het monument is afgezet met hekken

In samenwerking met Omroep Flevoland NOS Nieuws • vandaag, 09:18 Asbest gevonden in oorlogsmonument Almere

In een deel van het oorlogsmonument Rise in Almere zijn sporen van asbest gevonden. Ze werden aangetroffen in een wrakdeel van de Short Stirling BK716, een bommenwerper die nu dienstdoet als monument.

De gemeente had vermoedens van asbest in het monument, schrijft Omroep Flevoland. Daarom nam de Omgevingsdienst Flevoland vorige week een aantal monsters af. Eén daarvan bleek positief.

De overige testresultaten zijn nog niet binnen. Als dat wel zo is, wordt gekeken naar mogelijkheden om het monument te behandelen zodat er geen asbestvezels kunnen vrijkomen.

Short Stirling

Het monument staat in het Bos der Onverzettelijken in Almere. Het is een bronzen beeld van een Britse piloot die op het motorblok van een vliegtuig zit. Volgens de gemeente zit de asbest in dat onderdeel.

Omroep Flevoland De asbest is gevonden in het motorblok

Het beeld werd drie jaar geleden neergezet ter nagedachtenis aan de inzittenden van een Britse bommenwerper, die tijdens de Tweede Wereldoorlog neerstortte in het IJsselmeer.

De Short Stirling BK716 werd in 1943 door een Duits vliegtuig neergeschoten na een missie boven Berlijn. Alle zeven inzittenden kwamen daarbij om het leven. Het waren vijf Britten en twee Canadezen.

Het monument wordt binnenkort verder onderzocht en is nu afgezet met hekken. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de gezondheid zolang het monument niet wordt aangeraakt.

Grondig schoongemaakt

Het kunstwerk is gemaakt door de Engelse kunstenares Laura O'Neill. Ze zegt geen idee te hebben waar in het blok de gevaarlijke stof zou kunnen zitten. "Het motorblok is grondig schoongemaakt met water", laat ze weten. "Alle kleine onderdelen zijn weg."

Drie jaar geleden werd Rise onthuld door prinses Margriet. Nabestaanden uit het Verenigd Koninkrijk en Canada waren daarbij aanwezig.