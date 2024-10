Leden van roeivereniging Nereus vernielen Leidse sociëteit: 'Dit is geen grap meer'

Leden van de Amsterdamse studentenroeivereniging Nereus hebben gisteravond in Leiden vernielingen aangericht in de sociëteit van Njord, een andere studentenroeivereniging. Dat bevestigt Njord na berichtgeving van Het Parool . Volgens de Leidse vereniging viel er plotseling een grote groep binnen en zijn er veel historische spullen kapotgemaakt.

Gisteravond waren een paar bestuursleden aanwezig in het clubhuis van Njord, plus enkele leden die net hadden getraind. Voorzitter Sophia Boomsma vertelt dat er plotseling zo'n dertig mannen binnenliepen. "Ze probeerden meteen van alles mee te nemen en gooiden met stroop en meel." Ze trokken fotolijsten en vaandels van de muur en gooiden die buiten neer.

Een van de Njord-leden liep een hoofdwond op. Hij kwam ten val, en kwam waarschijnlijk in een stuk glas terecht. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

'Brassen'

De politie bevestigt dat agenten op een melding zijn afgekomen, en dat er vernielingen in het roeigebouw waren aangericht. Een woordvoerder omschrijft het incident als een "uit de hand gelopen studenten-inloop of -grap". Niemand is aangehouden.

Ludieke acties tussen rivaliserende roeiverenigingen, of 'brassen', zijn vrij gangbaar, maar het is een ongeschreven regel dat daarbij geen schade wordt aangericht. Er is nog geen aangifte gedaan, maar Njord overweegt dat wel: "Dit is geen studentengrap meer." De schade loopt volgens de preses in de duizenden euro's.