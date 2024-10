NOS

NOS Nieuws • vandaag, 15:19 'Meer vrouwen allergisch door gelnagels, kan later problemen opleveren'

In het Amsterdam UMC komen steeds meer mensen met een zogenoemde acrylatenallergie die ze hebben opgelopen door gelnagels. Bij deze nepnagels wordt een laagje gel op de nagels aangebracht, dat moet uitharden onder een uv-lamp of ledlamp.

Tien jaar geleden testte 2,3 procent van alle patiënten in het Amsterdamse ziekenhuis positief op de acrylatenallergie. Nu is het percentage meer dan 4 procent.

Dat is zorgelijk, zegt dermatoloog-allergoloog Thomas Rustemeyer tegen NOS Stories. Je kan door de gelnagels bijvoorbeeld uitslag krijgen of kortademig worden.

Maar een allergie voor acrylaten kan ook in de toekomst grote gevolgen hebben: van deze kunststoffen worden veel medische hulpmiddelen gemaakt, zoals gehoorapparaten, contactlenzen en botcement. Als je allergisch bent geworden, accepteert je lichaam dus mogelijk ook deze hulpmiddelen niet meer.

Vroeger mannen, nu vrouwen

Van iedereen bij wie de acrylatenallergie wordt vastgesteld in het Amsterdam UMC is tegenwoordig 97 procent vrouw. Tien jaar geleden waren dit nog allemaal mannen die via hun werk werden blootgesteld aan acrylaten, zoals tandtechnici.

Bij deze beroepen zijn volgens Rustemeyer aanpassingen doorgevoerd, waardoor werknemers minder met de kunststoffen in aanraking komen. Ondertussen is dus de groep vrouwen met de allergie door de populariteit van gelnagels dus gegroeid.

De allergie kan ontstaan als de gellak in contact komt de huid, of met een wondje. "Vooral als de gellak nat is, kan dat gebeuren", zet Rustemeyer. Daarom is het risico groot als de lak onder de lamp niet goed is uitgehard.

Een allergie oplopen kan in een nagelsalon, als er niet secuur wordt gewerkt, zegt Rustemeyer. Maar vooral zelf aan de slag gaan met een gelnagelset en een lamp, is volgens hem gevaarlijk. "Dan is het knoeien, uitproberen. En niet weten waar je mee werkt, betekent dat je niet weet welk risico je loopt."

Rode nagelriemen

Lotte van Leeuwen (24) kocht vijf jaar geleden een pakket om thuis haar nagels te doen. Op een gegeven moment kreeg ze allergieklachten. Ze had maandenlang een rode, droge huid rond haar ogen. "De huisarts zei: 'Dat komt door het koude weer, hier is een tube vaseline, het is niks ergs.'"

Ze kreeg ook kloofjes rondom haar nagels, haar vingers begonnen op te zwellen en ze had rode nagelriemen. "Ik dacht: dat komt vast door de aceton, of de elektrische vijl. Ik zocht daar niet echt iets achter."

Lotte van Leeuwen (24)

Lotte van Leeuwen met rode vlekken rondom haar ogen

Toen ze vlekken in haar hals kreeg en het benauwd kreeg, ging ze op internet zoeken naar mogelijke oorzaken, en stuitte op de allergie. "Ik had nog nooit gehoord dat iemand allergisch was geworden door gelnagels."

Ze kan de nagels nu niet meer dragen, "dat is vervelend". Maar Van Leeuwen vindt het erger dat ze mogelijk niet meer in aanmerking komt voor specifieke medische ingrepen. "Ik heb nu nog geen kunstheup nodig, of een pacemaker, maar ik hoop niet dat ik hierdoor in de problemen kom later."

Geen Nederlands probleem

Ook in veel andere Europese landen lopen steeds meer vrouwen de allergie op, zegt Rustemeyer. Het Amsterdamse ziekenhuis deelt data met ziekenhuizen in Antwerpen, Kopenhagen, Malmö en Manchester. "Zij zien absoluut dezelfde tendens, in sommige steden is het nog erger dan hier. Dit is een heel groot Europees probleem."

In de Europese cijfers komen ook heel jonge meisjes voor, zegt Rustemeyer. "Dat suggereert dat de ouders de kinderen van nagellak voorzien omdat het er schattig uitziet. Ze beseffen niet dat de kinderen dan al allergisch worden, als ze 2,5 of 3 jaar zijn. Ik vind het best schrijnend."

Op TikTok gaan nu video's rond waarin vrouwen elkaar waarschuwen voor de risico's van gelnagels. "Ik had ook heel graag zo'n filmpje willen zien", zegt Van Leeuwen. "Dan had ik er misschien minder lang mee rondgelopen."