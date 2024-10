Iraanse regering kondigt verdrievoudiging van defensiebudget aan

De aankondiging volgt een paar dagen na de Israëlische aanval op Iran. Teheran zei gisteren "alle beschikbare middelen" in te zetten om te reageren. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is Iran niet uit op oorlog, maar zal het met een "gepaste" reactie komen.

Militaire doelen

Het lijkt erop dat die tegenaanval ook gericht was op militaire doelen in Iran. Israël heeft zelf nauwelijks details bekendgemaakt over de doelwitten, maar uit satellietfoto's blijkt dat onder meer een voormalige testlocatie voor kernwapens is getroffen. Ook installaties die belangrijk zijn voor het Iraanse raketarsenaal zouden zijn geraakt.