NOS Nieuws • vandaag, 05:33 Trump en Harris hopen op latino's in 'kiezersjackpot' Nevada Ryan Hermelijn correspondent Verenigde Staten

De Trump-campagne probeert de schade te beperken na de woede over een van de sprekers op de grote Trump-rally in New York. Een comedian die in het voorprogramma optrad, noemde Puerto Rico afgelopen weekend "een drijvend eiland van afval." Dat is bij veel latino's in het verkeerde keelgat geschoten.

De groep latinokiezers is cruciaal bij de presidentsverkiezingen. Historisch gezien stemden zij vaker voor de Democraten, maar een groeiend deel stapt over naar de Republikeinse kandidaat Trump. Vooral in swing state Nevada, waar een op de vijf kiezers latino is, kunnen ze het verschil maken. Hun stem in de 'Silver State' is goud waard in de race om het Witte Huis.

Worstelmaskers en piñatas

De grootste openluchtmarkt van Nevada, even ten noorden van Las Vegas, had ook in Mexico kunnen staan. De kraampjes verkopen Mexicaanse worstelmaskers, piñatas en micheladas, een typische biercocktail met tomatensap. De opzwepende Norteño-muziek die uit de luidsprekers schalt, lokt jong en oud naar de dansvloer. De markt bevindt zich in het postcodegebied waar de meeste latino's in de staat wonen en dat zie je ook terug aan de bezoekers.

De prijzen in de supermarkt, maar ook het gebrek aan betaalbare woningen zijn voor veel latino's een belangrijke factor in hun stemkeuze. Cynthia Luna, die T-shirts, kussens en vlaggen op de markt verkoopt, weet wel waarom ze op Trump stemt: "Hij komt op voor het volk en gaat onze economische situatie beter maken. Mensen hebben het moeilijk en kunnen zelfs voor honderd dollar nauwelijks iets kopen."

Vanwege het imago van Las Vegas als sport- en entertainmenthoofdstad groeit de economie in Nevada gestaag. Maar de groei leidt ook tot stijgende prijzen op de woningmarkt. Meer dan de helft van de latino's in Nevada werkt in de bouwsector. Zij bouwen de huizen die ze zelf nauwelijks kunnen betalen.

De Democratische presidentskandidaat Harris stelt voor om inwoners een subsidie van 25.000 dollar uit te keren om hen te helpen bij het kopen van een huis. Dat leidt in eerste instantie niet alleen tot de bouw van meer huizen, maar ook tot een sterkere middenklasse, zo is de gedachte.

Stem verloren

Zoila Sanchez weet als geen ander hoe krap de woningmarkt in Nevada is. Ze is makelaar en vindt Trumps economische plannen te vaag. "Ik ben geregistreerd Republikein, maar ik heb geen plan van Donald Trump gehoord om mensen te helpen zodat ze hun eigen huis kunnen krijgen."

Maar dat is niet de enige reden waarom Sanchez niet op de oud-president stemt. "We hebben nu twee compleet tegenovergestelde presidentskandidaten. De een haat migranten en de ander verwelkomt ze juist. Harris erkent de waarde van immigratie, net als Ronald Reagan dat deed."

Volgens de Republikeinse politiek strateeg Mike Madrid, die zich heeft gespecialiseerd in het stemgedrag van latino's, vinden veel latinogemeenschappen immigratie helemaal niet zo'n belangrijk thema. "Het snelst groeiende segment van het latino-electoraat zijn derde- en vierdegeneratiekiezers. Die staan veel verder af van de migratiekwesties waar de Democraten over praten."

80 procent van de latino's die zich op de Amerikaanse arbeidsmarkt begeven, heeft geen hoger onderwijs gevolgd. De groep is onderdeel van de werkende klasse en heeft in de afgelopen tien jaar een belangrijk kenmerk van de werkende klasse overgenomen: een verschuiving naar rechts.

'Battleground state'

In de VS hebben ze nog een woord om de term swing state aan te duiden: battleground state. En hoe hard beide campagnes om elke latinostem vechten, zie je overal.

De Harris-campagne heeft al ruim 30 miljoen dollar uitgegeven aan Spaanstalige spotjes op radio en televisie waarin de economie centraal staat. De Republikeinen spenderen daaraan aanzienlijk minder geld, maar ook Trump is de laatste maanden niet weg te slaan uit Nevada en Arizona. Grote billboards langs de snelweg roepen kiezers in het Spaans op om op hem te stemmen.

Volgens analist Madrid is dat het bewijs dat politici niet meer om de latinostem heen kunnen. "Mede door de snelle groei van de latino-bevolking zal Amerika een land worden waar de witte bevolking een minderheid wordt", voorspelt hij. "We staan aan het begin van een demografische tsunami die heel snel een heel grote verandering met zich meebrengt."