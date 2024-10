Amsterdams Andalusisch Orkest Amsterdams Andalusisch Orkest

NOS Nieuws • vandaag, 14:25 Amsterdams Andalusisch Orkest wint Cultuurfonds Prijs, en daarmee 100.000 euro

Het Amsterdams Andalusisch Orkest (AAO) heeft dit jaar de Cultuurfonds Prijs gewonnen. Er is een bedrag van 100.000 euro aan verbonden. Ieder jaar wordt de prijs uitgereikt aan een instelling of persoon die zich langdurig inzet voor cultuur of natuur.

"Het AAO verbindt op een unieke manier cultureel erfgoed met het heden," zegt de directeur van het Cultuurfonds, Cathelijne Broers. "Met hun vernieuwende en genre-overstijgende muziekproducties, die variëren van Arabische muziek tot jazz en flamenco, weet het AAO een groot en divers publiek te bereiken, zowel in Nederland als internationaal."

'Mooie investering'

De zakelijk directeur van het orkest zegt dat deze "fantastische prijs" als geroepen komt. "Het is een mooie investering in ons als orkest, maar ook voor ons publiek en is een boost voor cultuur."

AAO wil het prijzengeld gaan besteden aan project Hadra Immersive, een muzikale ervaring gebaseerd op de Hadra, een eeuwenoude Noord-Marokkaanse spirituele ceremonie. Het project wordt een theatervoorstelling met een speciaal ontwikkelde lichtinstallatie.

Het orkest bestaat uit twintig mensen uit het binnen- en buitenland. Het is opgericht in 2011 en speelt verschillende muziekvormen van Granada tot en met Bagdad uit diverse tijdsperiode en stijlen.

Een optreden van het Amsterdams Andalusisch Orkest:

Vorig jaar won het theatercollectief Female Economy de Cultuurfonds Prijs. In 2023 is de naam van de prijs veranderd. Daarvoor heette de organisatie het 'Prins Bernhard Cultuurfonds', maar de naam is aangepast nadat een lidmaatschapskaart van de NSDAP, de partij van Adolf Hitler, van de overleden prins was gevonden.

De uitreiking van de prijs is op 27 november in het Meervaart Theater in Amsterdam.