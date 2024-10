Terrorismebestrijder: Rusland en China voeren cyberaanvallen op

Staten als Rusland en China hebben hun aanvallen op Nederland opgevoerd en geïntensiveerd. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Pieter-Jaap Aalbersberg, in zijn nieuwste cybersecuritybeeld (CSBN). Niet alleen de veiligheidsdiensten van die landen houden zich ermee bezig: voor datadiefstal, chantage en sabotage worden ook hackerscollectieven, bedrijven en universiteiten ingezet.

"Voor China geldt dat het tempo van cyberoperaties op westerse doelwitten hoog ligt en dat Chinese inlichtingendiensten de activiteiten om westerse doelwitten aan te vallen steeds verder opschroeven", aldus Aalbersberg in het Cybersecuritybeeld Nederland 2024. Als voorbeeld wordt een digitale aanval op militaire en civiele watervoorziening in de VS genoemd.