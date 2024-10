Podcast De Dag: wat Noord- en Zuid-Korea in Oekraïne te zoeken hebben

De eerste Noord-Koreaanse troepen arriveren naar verwachting deze dagen aan het front in Oekraïne. Dat is niet alleen een zorg voor Oekraïne, maar ook voor Zuid-Korea, dat in reactie nu forse wapenleveranties aan Oekraïne overweegt. Hoe komt het dat de Korea's in een oorlog op Europees grondgebied worden gezogen? En wat zijn de risico's?