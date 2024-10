NOS

NOS Nieuws • vandaag, 11:44 • Aangepast vandaag, 18:04 Onderzoek: jaarlijks overlijden 1300 Nederlanders eerder door koken op gas

Ieder jaar overlijden er ongeveer 1300 mensen in Nederland vroegtijdig door de schadelijke stoffen die vrijkomen bij het koken op gas. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de Spaanse Jaume I-universiteit. Het is langer bekend dat koken op gas slecht is voor de luchtkwaliteit, maar voor het eerst is duidelijk gemaakt dat mensen hierdoor daadwerkelijk korter leven.

In heel Europa overlijden bijna 40.000 mensen door de schadelijke stoffen die in hun longen belanden bij het koken op gas. "Het probleem is veel groter dan we dachten", zegt hoofdonderzoeker Delgado-Saborit. Volgens de onderzoekers leven mensen in Europa gemiddeld bijna twee jaar korter als ze een gasfornuis gebruiken.

Nederland behoort samen met landen als Italië, Roemenië en Hongarije tot de landen waar nog veel met gas gekookt wordt. Zo'n 80.000 mensen in Nederland hebben astma opgelopen als gevolg van het koken op gas.

'Nederland gasland'

Onderzoeksinstituut TNO concludeerde een jaar geleden al dat de luchtkwaliteit in keukens met gas een stuk slechter is dan waar elektrisch wordt gekookt. Uit dat onderzoek bleek dat een kwart van de Nederlandse huishoudens die op gas kookten de aanbevolen hoeveelheid stikstofdioxide overschreden die door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt aangehouden.

Een overmatige blootstelling aan stikstofdioxide wordt volgens onderzoekers in verband gebracht met een hogere kans op longkanker. Daarnaast komen er hele kleine deeltjes fijnstof vrij bij het koken op gas.

Voor TNO-onderzoeker Piet Jacobs komen deze nieuwe uitkomsten dus niet als een verrassing, zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal: "Nederland is echt een gasland. We hebben hier gas gevonden en gasleidingen aangelegd." Ongeveer 60 procent van de Nederlandse huishouden kookt op gas, terwijl in landen als Duitsland en Denemarken bijna iedereen elektrisch kookt.

"Eigenlijk is het heel raar dat mensen nog op gas koken, want het is gewoon open vuur zonder afvoer. Je gaat ook niet een barbecue binnen zetten, met koken doen we dat wel omdat we het gewend zijn", zegt Jacobs.

Afzuigkap

Volgens TNO is er een belangrijk advies voor mensen die niet over kunnen stappen op elektrisch: zet de afzuigkap aan. "Altijd, dus ook als je alleen maar water aan het koken bent. Ook dan komen er verbrandingsgassen vrij. Met een afzuigkap kan je die gassen afvoeren."