Ministerie van Cultuur Peru De met een pijl verbonden man werd gisteren naar een ziekenhuis overgebracht

NOS Nieuws • vandaag, 09:16 Peru evacueert dorp na incident met geïsoleerd levend volk

Peru heeft ouderen, vrouwen en kinderen van een inheems dorp in het Amazonegebied geëvacueerd om hen te beschermen tegen leden van het geïsoleerd in het regenwoud levende Mashco Piro-volk.

Het dorp Monte Salvado ligt dicht bij een Las Piedras-rivier. Zaterdag werd een persoon die op die rivier voer beschoten met pijlen door leden van het Mashco Piro-volk. Het slachtoffer was een medewerker van een belangenorganisatie voor inheemse volkeren.

Een pijl verwondde hem in zijn schouder. Omdat die pijl mogelijk giftig was, is hij gisteren met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand zou nog steeds kritiek zijn.

De Peruaanse krant La República schrijft dat Monte Salvado al drie keer eerder door Mashco Piro's is aangevallen. De bewoners die niet zijn geëvacueerd, krijgen bescherming voor het geval ze dat opnieuw doen.

AFP Ongedateerde foto van Mashco Piro's

De belangengroep voor inheemse volken Survival International zei in augustus in The Guardian dat aanvallen door dit volk verband houden met legale en illegale houtkap. Leden van hetzelfde volk hadden toen met pijl en boog een groep houthakkers aangevallen, waarbij zeker een gewonde viel.

Die aanval vond plaats in een gebied dat de regering als het leefgebied van de Mashco Prio beschouwt, maar dat nog niet tot beschermd gebied is verklaard waar geen houtkap mag plaatsvinden.

Toch wil Peru geïsoleerde inheemse groepen en hun leefgebied tegen contact met de buitenwereld beschermen, omdat deze mensen geen immuniteit hebben tegen besmettelijke ziekten in het moderne Peru.

Gewaarschuwd

"We hebben hier altijd voor gewaarschuwd", zei een Peruaanse organisatie voor geïsoleerd levende inheemse groepen toen tegen de Britse krant. "Illegale houtkap en drugssmokkelaars dringen hun gebied binnen en verspreiden zich naar andere gebieden. De Mashco Piro worden met uitroeiing bedreigd."

Het is onduidelijk uit hoeveel leden dit volk bestaat. Survival International zegt dat het er "meer dan 750" zijn en dat zij het grootste geïsoleerd levende volk ter wereld is. Leden van de groep lieten zich in 2012 voor het eerst zien.