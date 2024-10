Beledigende grappen over Puerto Rico van komiek tijdens rally van Trump in New York

Amerika-correspondent Rudy Bouma

"Rond de rally is een grimmige strijd losgebarsten. Prominente Democraten -zoals Hillary Clinton en Harris' running mate Tim Walz- trokken een parallel tussen de Republikeinse bijeenkomst en een nazistische rally in Madison Square Garden in 1939.

Bovendien projecteerden Democraten teksten zoals 'Trump sprak vol lof over Hitler' op het stadion, verwijzend naar uitspraken van Trump's voormalige stafchef John Kelly vorige week. Het is de eerste keer dat de Democratische Partij deze methode gebruikt. Het langdurig projecteren van teksten is verboden in New York maar dit verbod werd omzeild door de teksten iedere 60 seconden te verversen.

Ondertussen gebruikten sprekers die aan Trump voorafgingen in de arena scheldwoorden en vulgaire taal als ze het over prominente Democraten hadden. Het tekent de verharding van beide campagnes.

Trump heeft electoraal niets te winnen met zijn optreden in Madison Square Garden. De kiesmannen van de staat New York gaan zeker naar de Democraten. Maar hij gaat er prat op grote stadions te vullen en dan geldt Madison Square Garden als het summum. Bovendien maakt hij een lange neus naar de stad waar hij werd veroordeeld voor 34 strafbare feiten."