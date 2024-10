ANP Burgemeester Halsema bij een eucharistieviering in de St. Nicolaaskerk

NOS Nieuws • vandaag, 12:10 Jubileum Amsterdam 750 jaar van start

Amsterdam is officieel begonnen aan zijn jubileumjaar. De stad bestaat sinds 1275 en viert het komende jaar het 750-jarig bestaan.

In de St. Nicolaaskerk op de Prins Hendrikkade hield burgemeester Halsema een toespraak om het jaar in te luiden. Ze vertelde tijdens de eucharistieviering het verhaal van een jongetje dat in Amsterdam op zoek was naar zijn moeder en daarin werd bijgestaan door Majoor Bosshardt, jarenlang een van de bekendste gezichten van het Leger des Heils.

De burgemeester sprak onder meer over de ontstaansgeschiedenis en de rol van gebedshuizen en hoe die plekken onmisbaar zijn in de stad. Het is volgens haar belangrijk dat daar verhalen van "geloof, hoop en liefde" verteld blijven worden.

Verschillende activiteiten, afgesloten snelweg

Vanavond is er een groot openingsconcert in de Ziggo Dome met optredens van onder meer André Hazes Jr., het Metropole Orkest en Sophie Straat. Dit concert is te volgen op NPO2.

Tijdens het jubileumjaar zijn er zowel kleinere als grotere evenementen. In meerdere clubs worden feesten georganiseerd en het Paleis op de Dam is voor Amsterdammers tijdelijk gratis te bezoeken.

Ook zijn er op verschillende plekken tentoonstellingen over de stad te zien. Op 21 juni wordt er op een afgesloten deel van de ringweg A10 een feest met muziek, sport en dans gehouden.

Sail Amsterdam

In augustus is de tiende editie van Sail Amsterdam. Eens in de vijf jaar varen oude en nieuwe schepen door het IJ. Ze zijn te bewonderen vanaf de kade, maar mensen kunnen ook aan boord gaan om de vaartuigen te bekijken.

Daarnaast viert festival Kwaku in Amsterdam-Zuidoost het tiende lustrum. Daar is van alles te eten en drinken en er zijn concerten, verspreid over vier weekenden in de zomer. Verder wordt de marathon van Amsterdam voor de vijftigste keer gelopen. Die gebeurt zoals elk jaar eind oktober, met verschillende afstanden voor zowel professionele hardlopers als amateurs.

Op 27 oktober 2025 wordt het jubileumjaar afgesloten. Hoe dat eruit gaat zien, is nog niet bekend.