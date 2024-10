Wintertijd ingegaan: klok een uur terug

De wintertijd is vannacht ingegaan. Om 03.00 uur (zomertijd) werd de klok - zoals ieder jaar - een uur teruggezet naar wat formeel de standaardtijd is.

Daardoor is het 's ochtends een uur eerder licht en is het 's avonds juist een uur eerder donker. Ook andere landen in Europa zijn vannacht overgegaan op de wintertijd.