Drie mensen omgekomen bij ongeluk vliegtuigjes in Australië

Drie mannen zijn omgekomen bij een botsing tussen twee kleine vliegtuigen ten zuidwesten van de Australische stad Sidney. Boven een bosrijk gebied botsten de vliegtuigjes, waarna ze neerstortten. Een van de vliegtuigen vloog bij de crash in brand.

Volgens een lokale politiechef was een propellervliegtuigje van het type Cessna 182 met twee personen onderweg van Cessnock naar Wollongong. Het andere ultralichtgewichtvliegtuigje was met alleen de piloot vertrokken vanaf een nabijgelegen vliegveld. De politiechef zegt dat de botsing gebeurde in ongecontroleerd luchtruim.