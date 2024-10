NOS | Yvonne Witte Ter illustratie

NOS Nieuws • gisteren, 23:18 Nederlander verdacht van internationale AI-oplichting

Een 28-jarige man uit Haarlem blijft twee weken langer vastzitten vanwege verdenking van grootschalige internationale oplichting. Dat meldt de politie, die vermoedt dat de man in zeker vier landen minimaal tien mensen heeft gedupeerd met AI-technologie.

De Nederlander is volgens de politie sinds 2019 bezig geweest met onder meer witwassen en oplichting. Hij is eigenaar van een bedrijf met vestigingen in de VS, Italië en Nederland en richt zich op medische professionals en investeerders die interesse hebben in AI-technologie.

Het bedrijf beweert met AI software te hebben ontwikkeld voor het analyseren van röntgenfoto's. Mensen die vervolgens geld overmaken, krijgen volgens de politie nooit een werkend product. Ook wordt het geld doorgesluisd naar een buitenlandse rekening.

Luxe leven

De zaak werd onderzocht na aangifte van een van de slachtoffers. Daarop ging het financieel economisch rechercheteam (FINEC), onderdeel van de Nederlandse politie, de zaak onderzoeken. Het bedrijf van de verdachte stond geregistreerd in Rotterdam.

De politie kwam erachter dat de man actief was in de VS, Italië, Nederland en Zwitserland. Met het geld dat hij ophaalt leidt hij een luxe leven. De politie denkt dat hij zeker tien mensen heeft opgelicht, maar sluit niet uit dat er meer slachtoffers zijn.

De man werd in september al aangehouden in een hotelkamer in Rome, maar vandaag pas voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij moest eerst worden overgeleverd vanuit Italië.