EPA Lil Durk begin februari na het winnen van een Grammy

NOS Nieuws • vandaag, 15:50 Amerikaanse rapper Lil Durk opgepakt voor betrokkenheid bij huurmoord

De Amerikaanse rapper Lil Durk is in Florida opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij een huurmoord. De precieze verdenking tegen de populaire rapper uit Chicago is nog onbekend, schrijven Amerikaanse media.

Tv-zender NBC meldt wel dat vijf andere rappers uit Chicago, die banden hebben met Lil Durk, zijn aangeklaagd in Los Angeles voor een plan om iemand om te brengen. De krant USA Today zegt dat het vijftal twee jaar geleden rapper Quando Rondo in het vizier had, uit wraak voor de moord in 2020 op rapper King Von uit Chicago.

Lil Durk (32) kreeg in februari nog een Grammy, de belangrijkste Amerikaanse muziekprijs. Hij won met All My Life in de categorie Beste melodieuze rap.