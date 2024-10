CTK Czech News Agency Een Alfa-biertje

NOS Nieuws • vandaag, 14:20 Heineken verantwoordelijk voor Grieks machtsmisbruik, brouwers eisen 478 miljoen

Bierbrouwer Heineken is verantwoordelijk voor de wanpraktijken van een Grieks dochterbedrijf. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank bepaald. Concurrenten eisen 478 miljoen euro schadevergoeding.

Met die uitspraak nadert het einde van een affaire die Heineken al sinds 2014 met zich meesleept. In dat jaar kreeg de Heineken-dochter Athenian Brewery een miljoenenboete voor machtsmisbruik in Griekenland. Die brouwerij verkoopt het Griekse merk Alfa, naast onder meer Heineken en Amstel.

De Atheense dochter had vijftien jaar haar positie als marktleider misbruikt. De brouwer had als strategie om het bier van concurrenten te weren uit supermarkten en horecaketens. Dat deed het bedrijf door aan te dringen op exclusiviteitscontracten. Voor deze praktijken werden destijds ook de Nederlandse baas in Athene en zijn opvolger gestraft. Zij moesten allebei boetes betalen.

Dure schadeclaims

Concurrenten willen sinds die veroordeling ook geld zien. De relatief kleine Griekse brouwer Macedonian Thrace Brewery - vooral bekend van het merk Vergina - eist 160 miljoen euro. En de Deense biergigant Carlsberg claimt ongeveer het dubbele vanwege misgelopen inkomsten van de Griekse dochter Olympic Brewery (bekend van Mythos-bier).

Sindsdien rollen de brouwers van rechtbank naar rechtbank om de zaak uit te vechten. Heineken stelde onder meer dat het niet verantwoordelijk was voor de praktijken van de Griekse dochter.

Die zaken lijken nu het einde te naderen. De Amsterdamse rechter oordeelde dat Heineken de schade moet betalen. Hoe hoog die precies uitpakt is nog niet duidelijk. Daarover beslist de rechter in december.

'Dit is een overwinning'

In Griekenland is de uitspraak met grote vreugde ontvangen. "Dit is een overwinning voor alle onafhankelijke Europese brouwers die benadeeld zijn door misbruik van multinationalreuzen met ondoorzichtige bedrijfsstructuren", zegt Demetri Chriss van Macedonian Thrace Brewery.

De Amsterdamse bierbrouwer zelf gooit de handdoek nog niet in de ring en beraadt zich nog over de volgende stappen. "De beslissing is uitsluitend een technisch-juridische beslissing", laat een woordvoerder weten. "Er is nog geen inhoudelijke behandeling geweest over de inhoud van de zaak die door Macedonian Thrace Brewery is aangespannen."