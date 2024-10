Celstraf Iraanse Nobelprijswinnaar Narges Mohammadi verlengd met zes maanden

De gevangenisstraf van de Iraanse Nobelprijswinnaar en activiste Narges Mohammadi (52) wordt met zes maanden verlengd. Dat heeft haar familie op het socialmediaplatform Threads bekendgemaakt. Volgens de verklaring is Mohammadi veroordeeld voor "ongehoorzaamheid en verzet tegen bevelen", nadat ze op 6 augustus samen met vier anderen had geprotesteerd tegen de executie van een andere politieke gevangene.

Mohammadi zit sinds 2021 vast in Iran. Ze werd voor haar strijd voor mensenrechten toen ook al veroordeeld voor het verspreiden van "propaganda tegen de Iraanse staat". Bij elkaar opgeteld komen de veroordelingen uit op 13 jaar en 9 maanden cel en 154 zweepslagen.

Nobelprijs

Vorig jaar kreeg Mohammadi de Nobelprijs voor de Vrede, die haar kinderen in ontvangst namen. Het Nobelcomité vond dat Mohammadi vanuit haar cel bijdroeg aan het in leven houden van de protesten.

Mohammadi reageerde destijds via The New York Times op de Nobelprijs. Ze noemde het een aanmoediging: "De Nobelprijs voor de Vrede zal mij zeker veerkrachtiger, vastberadener, hoopvoller en enthousiaster maken."