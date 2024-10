Belga

NOS Nieuws • vandaag, 13:03 Celstraf voor dronken Belg die twee wielrenners doodreed in Gent

Een Belgische man die begin dit jaar twee wielrenners in Gent doodreed, is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk, schrijft De Morgen. De 45-jarige man had tijdens het ongeluk zes keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed, was aan het videobellen en reed met een snelheid van 118 kilometer per uur in de bebouwde kom.

Het ongeluk gebeurde op 25 februari rond 11.00 uur in het havengebied van Gent. Bjorn B. botste hier met zijn auto tegen een stoeprand, schoot vervolgens de weg over en reed in op een groep wielrenners. Twee mannen van 45 jaar overleden ter plekke, een 57-jarige man raakte gewond en twee anderen konden de auto ontwijken.

Naast gevangenisstraf krijgt de man een boete van 16.000 euro en een levenslang rijverbod. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van zeven jaar geëist, een boete van 4000 euro en een levenslang rijverbod.

'Zonder meer walgelijk'

B. was al meerdere keren veroordeeld voor rijden onder invloed en had al tien jaar een rijverbod. Desondanks reed hij op 25 februari onder invloed rond in zijn auto.

"Meneer had 3 promille in het bloed. We vermoeden dat hij 25 pinten gedronken had. Dit is gewoon crapuleus", zei de openbaar aanklager volgens De Morgen.

Dat de man ook aan het videobellen was met zijn vriendin en veel te hard reed noemde de openbaar aanklager "zonder meer walgelijk", meldt VRT Nieuws. "Naar Belgisch recht is dit nog altijd een onopzettelijke dood, maar moreel gezien mag het duidelijk zijn dat de grens tussen opzettelijk en onopzettelijk hier flinterdun is."