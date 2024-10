AFP Fabriek in Ohio

NOS Nieuws • vandaag, 06:14 Verkiezingen VS wakkeren zorgen bij economen over protectionisme aan

Als de Verenigde Staten hun economie gaan beschermen met hogere importtarieven, dan gaat dat ten koste van de groei van de Nederlandse economie. Daarvoor waarschuwt Rabobank in een rapport over de komende presidentsverkiezingen. Eerder deze week waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor lagere groei van de wereldeconomie bij protectionistische maatregelen.

De Republikeinse presidentskandidaat Trump wil Amerikaanse bedrijven beschermen door importtarieven te verhogen. "We beschermen onze bedrijven met tarieven", zei Trump vorige week. "We krijgen duizenden bedrijven die naar ons land komen. Het mooiste woord in het woordenboek is wat mij betreft tarieven."

Rabobank berekende wat een universeel tarief van 10 procent - het voorstel van Trump - betekent voor de Nederlandse economie. Ook werd gekeken naar een scenario waarin een tarief van 5 procent wordt ingevoerd en wat er gebeurt als Trumps Democratische tegenstander Harris de nieuwe president wordt.

Rabobank stelt dat in het Trump-scenario met 10 procent heffingen de Nederlandse economie op lange termijn 10 miljard euro kleiner is dan in het Harris-scenario. Ook loopt de inflatie op: volgens de berekeningen komt die 0,9 procentpunt hoger uit.

Tegenmaatregelen

Dat komt deels doordat producten uit de VS duurder worden. Fabrikanten in Amerika moeten door de heffingen meer betalen voor grondstoffen en onderdelen die zij voor hun producten nodig hebben. Daarnaast verwacht de bank dat de EU tegenmaatregelen invoert. Dat zouden eigen heffingen kunnen zijn waardoor producten uit de VS sowieso duurder worden.

Het is niet zo dat onder Harris de VS geen invoertarieven zal hanteren. De huidige president Biden heeft de heffingen van zijn voorganger Trump niet teruggedraaid en het is niet de verwachting van de bank dat Harris dat wel gaat doen. Volgens Rabobank zijn de verwachte effecten van haar beleid voor Nederland vooralsnog klein, omdat de tarieven laag blijven.

Kleine open economie

Zowel Rabobank als het IMF onderstreept dat internationale samenwerking belangrijk is om negatieve economische gevolgen te beperken. Voor Nederland, als kleine open economie, is het van belang dat handelsbetrekkingen met belangrijke partners zoals de VS zo soepel mogelijk blijven verlopen.

Mocht het toch tot hogere tarieven komen, dan pleiten de onderzoekers voor slimme tegenmaatregelen om de schade voor Nederland zo veel mogelijk te beperken.