RTV Oost Treinen van Arriva op de Vechtdallijn

In samenwerking met Oost NOS Nieuws • vandaag, 18:01 Perroncontroles 'overlasttrein' Zwolle - Emmen komen niet terug

Ondanks aanhoudende overlast op het treintraject tussen Zwolle en Emmen komen controles van vervoersbewijzen op die stations niet terug. Volgens vervoerder Arriva wordt het probleem van overlast met zulke controles namelijk niet opgelost, maar slechts verplaatst.

Op het traject, de Vechtdallijn, zijn al jarenlang problemen. Relatief veel mensen reizen zwart en weigeren een legitimatiebewijs te tonen. Daarbij komt het ook geregeld tot fysiek geweld en intimidatie van het treinpersoneel. De overlast wordt vooral veroorzaakt door veiligelanders. De Arriva-trein wordt veel gebruikt door asielzoekers die op weg zijn naar het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Om de overlast te beteugelen, golden lange tijd perroncontroles. Iedere reiziger bij de toegangspoorten van de stations Zwolle en Emmen werd gecontroleerd. Wie geen vervoersbewijs had, werd weggestuurd.

Mobiele veiligheidsteams

Maar in april vorig jaar werden die controles afgeschaft, schrijft de regionale omroep Oost.. In plaats daarvan kwamen er mobiele veiligheidsteams die het treinpersoneel te hulp moeten schieten als dat nodig is. Passagiers worden sindsdien weer in de trein gecontroleerd op vervoersbewijzen.

Voor het aannemen en opleiden van extra veiligheidspersoneel in de trein stelden de provincies Overijssel en Drenthe en het ministerie van Justitie en Veiligheid geld beschikbaar.

Sindsdien namen de problemen toe. Het aantal incidenten in de trein tussen Zwolle en Emmen lag in het eerste kwartaal van dit jaar veel hoger dan diezelfde periode vorig jaar.

"Schokkend", noemde Wim Eilert van spoorwegvakbond VVMC de cijfers. "Het is inmiddels meer geluk dan wijsheid dat er nog geen dodelijk slachtoffer is gevallen. De mate van agressie is ook veel erger geworden."

Verplaatsen

Daarom hadden de VVMC en de Overijsselse politiek opgeroepen om de controles opnieuw in te voeren op het traject. Arriva stelt echter dat het de problemen niet oplost, en de provincie schaart zich nu achter de vervoerder.

De perroncontroles gaven "gedoe op perrons", zegt een woordvoerder van Arriva. Mensen werden agressief, maar probeerden de controles ook te vermijden. "Ze liepen over het spoor voor de trein langs om aan de voorkant in te stappen. Dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk."

Daarnaast merkte Arriva dat passagiers kaartjes kochten voor het eerstvolgende station en dus de trein in mochten, maar vervolgens het hele traject bleven zitten. Ook leidden de controles bij Zwolle en Emmen tot een toename van de overlast op de tussenliggende stations, waar geen controles werden uitgevoerd.

De perroncontroles worden dus niet heringevoerd, maar de mobiele veiligheidsteams blijven wel. Daarvoor heeft de provincie nog meer geld beschikbaar gesteld. Volgens de woordvoerder van Arriva voelt het treinpersoneel zich veilig en gesteund door deze veiligheidsteams.