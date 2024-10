310 miljoen euro boete LinkedIn voor misbruik gebruikersdata

Al in 2018 werd een klacht ingediend door een Franse non-profitorganisatie over de advertenties op LinkedIn. Voor die reclames worden deels data gebruikt die gebruikers zelf doorgeven, zoals de werkplek en opleiding. Daarnaast gebruikt LinkedIn gegevens over het gedrag van gebruikers, bijvoorbeeld met wie ze contact hadden op het platform, de bekeken profielen en zoekopdrachten.