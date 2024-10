Binnenvaartschip vaart tegen spoorbrug bij Gouda, treinverkeer hervat

In Gouda is vanochtend een binnenvaartschip tegen een spoorbrug gevaren. Daardoor was er tot ongeveer 13.00 uur beperkt treinverkeer tussen Gouda en Alphen aan den Rijn.

Aan de spoorbrug is wel wat schade ontstaan, zegt hij. "Op dit moment onderzoeken we eventuele verdere schade. We controleren ook het mechanisme van de brug, om zeker te weten of het veilig genoeg is voor het treinverkeer."