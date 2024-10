Hermans: er gebeurt te weinig om klimaatdoelen te halen

Het kabinet erkent dat er te weinig gebeurt om de klimaatdoelen te halen. Het Planbureau voor de Leefomgeving noemt het vandaag heel onwaarschijnlijk dat Nederland de wettelijke doelen over het terugdringen van de uitstoot te bereiken.

Minister Hermans van Klimaat en Groene Groei zei in de Tweede Kamer bij het aanbieden van haar Energie- en Klimaatnota's dat ze "haar ogen niet sluit voor waar we nu staan en dat we niet genoeg doen".