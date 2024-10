Turkije valt PKK-doelen aan in Irak en Syrië na aanslag in Ankara

Correspondent Turkije Mitra Nazar:

"De laatste weken is Turkije in de ban van het ophanden zijnde nieuwe vredesplan met de PKK. Het is ongekend dat er wordt gesproken over de vrijlating van Öcalan, zeker door deze regeringspartner van Erdogan. Bahceli is een ultranationalist die altijd tegen gesprekken met de PKK was. Daarom werd zijn uitspraak wel gezien als een potentiële doorbraak. Een dag na die uitspraken in het parlement is er vervolgens een aanslag. Je kunt je voorstellen dat mensen in Turkije zeggen: toeval bestaat niet. Het kan goed zijn dat de aanslag bedoeld was als provocatie, of in ieder geval als reactie op die woorden."