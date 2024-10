AFP Musk spreekt Trump-aanhangers toe tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Butler

NOS Nieuws • vandaag, 01:00 CNN: 'Justitie waarschuwt Musk dat geld aan kiezers geven mogelijk illegaal is'

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft Elon Musk gewaarschuwd dat het mogelijk tegen de wet is om kiezers miljoenen te geven om zich te laten registreren om te stemmen. Dat melden bronnen binnen justitie aan CNN.

Musk is een aanhanger van Donald Trump en geeft miljoenen dollars uit aan steun voor zijn presidentscampagne. Hij beloofde afgelopen zaterdag onder meer via zijn politieke actiecomité 1 miljoen dollar (omgerekend zo'n 927.000 euro) per dag te geven aan mensen die een grondswetpetitie ondertekenen en zich registreren voor de verkiezingen. Doel hiervan is om Trump-kiezers in swing states over te halen naar de stembus te gaan.

De kiezers moeten daarvoor een petitie tekenen waarin steun voor het eerste en tweede amendement van de Amerikaanse grondwet wordt uitgesproken. Hierin staan onder meer de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en het recht op wapenbezit verankerd. Alleen kiezers die zich hebben geregistreerd als stemmer kunnen de petitie tekenen. Onder hen verloot Musk dagelijks 1 miljoen dollar tot de presidentsverkiezingen van 5 november.

Alleen voor swing states

De petitie is te tekenen in zeven swing states: Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin, North Carolina en Pennsylvania. Niet alleen hebben kiezers die zich registreren om te stemmen en de petitie tekenen kans op de enorme geldprijs, ook kunnen zij geld verdienen als zij andere mensen de petitie laten tekenen (en zich dus te registreren als stemmer als ze dat niet al hadden gedaan). In zes staten krijgen zij per verwijzing 47 dollar, in Pennsylvania 100 dollar. Dit is de swing state waarin de meeste kiesmannen te winnen zijn (19 in totaal).

Waarom zijn kiesmannen belangrijk? In de VS wint niet de kandidaat die in totaal de meeste stemmen krijgt, maar de kandidaat die een meerderheid van de kiesmannen achter zich krijgt. Iedere staat heeft een vastgesteld aantal kiesmannen, afhankelijk van het aantal mensen dat er woont. Zo heeft California er 54, maar de kleinste staten slechts 3. Wie een meerderheid van de stemmen in een staat krijgt, wint doorgaans het totale aantal kiesmannen. Wie als eerste 270 kiesmannen binnenhaalt, wint de verkiezingen.

Vooral Democraten, maar ook sommige Republikeinen, vragen zich af of deze actie wel legaal is. Het ministerie van Justitie liet al eerder weten verzoeken te hebben gehad om te kijken naar het prijssysteem van Musk. Volgens nationale wetten mogen mensen niet worden betaald om te gaan stemmen. En nu is Musk volgens bronnen bij CNN dus ook gewaarschuwd door het ministerie.

Musk ontkent iets fout te doen met zijn actie. "Je kan lid zijn welke politieke partij dan ook of helemaal niet lid zijn en je hoeft niet eens te stemmen", zei hij. Musk ging niet in op het mogelijke juridische probleem dat de verkiezing alleen open is voor geregistreerde kiezers.

Winnaars

Inmiddels hebben meerdere mensen het geld gekregen. Afgelopen weekend kregen de eerste twee winnaars een cheque van 1 miljoen dollar uit handen van Musk. Beide winnaars droegen kleding van de presidentscampagne van Trump. Van latere winnaars is alleen een foto te zien, zonder dat Musk naast hen staat.

De Tesla-oprichter is sinds dit jaar een groot voorstander van Trump. Hij stond tijdens een campagnebijeenkomst op het podium met de presidentskandidaat en gaf naast de loterij al tientallen miljoenen uit aan de campagne van Trump.

Amerika-correspondent Rudy Bouma Trump krijgt geld van Musk, maar de campagnekas van de Democraten is aanzienlijk groter. Alleen heeft dat geld tot nu toe niet veel gebracht. De laatste peilingen laten zien dat Trump op lichte voorsprong staat. Dus ik denk dat de Harris-campagne zich momenteel achter de oren krabt."