ANP Flory Anstadt in 2014 tijdens een presentatie voor de viering van 35 jaar Kinderen voor Kinderen

NOS Nieuws • vandaag, 17:27 Bedenker Kinderen voor Kinderen Flory Anstadt (95) overleden

Flory Anstadt, de bedenker van het kindertelevisieprogramma Kinderen voor Kinderen, is op 95-jarige leeftijd overleden. Dat maakte haar familie vandaag bekend. Ze werd in 1928 geboren in Amsterdam als Flory ten Camp.

Ze begon in 1955 bij de VARA, waar ze tot haar pensioen in 1987 bleef werken. Ze ontmoette er ook de van oorsprong Poolse journalist, schrijver en regisseur Milo Anstadt, met wie ze van 1959 tot 1970 getrouwd was.

Ze schreef onder meer het televisieprogramma Koning Oidipoes en maakte later verschillende documentaires en andere programma's voor de omroep.

In 1980 bedacht ze het kinderkoor en het gelijknamige televisieprogramma Kinderen voor Kinderen, dat sinds dat jaar bijna jaarlijks een album uitbrengt met liedjes voor kinderen.

Ze kwam met het idee voor Kinderen voor Kinderen dankzij het programma 't Spant erom, waarin leerlingen van scholen tegen elkaar streden en moesten zingen.

Marcel Antonisse/Anefo - Nationaal Archief (CC BY-SA 3.0 nl) Flory Anstadt met Kinderen voor Kinderen in 1982

Gooise r

Bekende hits van Kinderen voor Kinderen zijn Op een onbewoond eiland, Ik heb zo waanzinnig gedroomd en Bewegen is gezond. Anstadt won in 1981 een Edison voor het programma en een jaar later een Gouden Harp.

Anstadt zag Kinderen voor Kinderen daarna door de jaren heen veranderen. De eerste jaren kwamen de kinderen vrijwel uitsluitend uit het Gooi, wat goed te horen was aan de Gooise r. De beperkte selectie had een praktische reden: het was handig dat kinderen uit de buurt van Hilversum kwamen omdat er soms meerdere keren per week werd gerepeteerd.

Ik heb zo waanzinnig gedroomd, de eerste hit van Kinderen voor Kinderen in 1980:

Later kwam daar - na de nodige kritiek - verandering in. "Kinderen komen nu uit heel Nederland", zei Kinderen voor Kinderen-eindredacteur Florence van Duijvendijk bij het 40-jarig jubileum in 2020. "Daarnaast is vijftien jaar enorm ingezet op diversiteit. Nu kan iedereen die de cd-cover bekijkt, zichzelf erop terug zien."

Bij alle veranderingen bleven de thema's min of meer gelijk. Het gaat nog steeds bijvoorbeeld over huisdieren, pesten, verhuizen, opa's en oma's, ziekte, verlies en scheiden. Maatschappelijke thema's als protest tegen bont en vlees eten zijn geëvolueerd tot zorgen over het klimaat.

Serieus dus, maar daarin moet Kinderen voor Kinderen nooit doorschieten, zei Anstadt, die vond dat een beetje humor en lef er ook bij hoorden. "Een aantal volwassenen neemt het nu veel te serieus. Dat is nooit de bedoeling geweest van Kinderen voor Kinderen."

De familie van Flory Anstadt heeft laten weten dat de uitvaart in besloten kring plaatsvindt.