Britten en Duitsers tekenen 'historisch' defensiepact, gaan samen wapens maken

Correspondent Duitsland Charlotte Waaijers

"De Duitsers zien de veiligheid van Europa in gevaar komen en willen meer doen om met name Rusland af te schrikken. Tot nu toe leunde Duitsland militair sterk op NAVO-bondgenoot VS, maar met het aankomende vertrek van president Biden verliezen ze een anker in de samenwerking. En de zorg dat Europa meer zelf zal moeten opknappen als Trump weer aan de macht komt, is groot.

Daarom wil de regering meer optrekken met andere militair sterke bondgenoten in Europa. Dat daarbij ook industriële belangen meespelen, bleek bij eerdere moeizame Duitse onderhandelingen met Frankrijk over de gemeenschappelijke ontwikkeling van pantservoertuigen. Beide landen hebben hun eigen wapenbedrijven die deels ook met elkaar concurreren. In dit geval helpt de deal met de Britten voor bijvoorbeeld de productie van artilleriebuizen ook de Duitse industrie."