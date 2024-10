Oostenrijkse president passeert radicaal-rechts bij kabinetsformatie

De weerstand tegen de FPÖ heeft onder meer te maken met Kickls rol in een Russisch spionageschandaal en de openlijk pro-Russische houding van de partij. Na de verkiezingsuitslag gingen duizenden mensen in Wenen de straat op om te demonstreren tegen een mogelijke regeringsdeelname van de radicaal-rechtse partij.

'Klap in het gezicht'

Herbert Kickl is ook persoonlijk omstreden. Hij ziet zichzelf als Volkskanzler, een titel die de nazi's vroeger voor Adolf Hitler gebruikten. Ook is hij bekend van zijn uitspraak dat de politiek niet het recht moet volgen maar het recht de politiek.

Over het besluit van de president om Karl Nehammer aan te wijzen, zegt Kickl in een bericht op Instagram dat zijn overwinning "voor veel van jullie een klap in het gezicht is". Hij verzekert zijn volgers ervan dat "het laatste woord nog niet gesproken is".