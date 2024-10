Duitsland legt waterstofnetwerk van 19 miljard euro aan

Wat is waterstof?

Waterstof komt niet in vrije vorm in de natuur voor, zoals olie of aardgas. Het moet dus worden gemaakt. Dat gebeurt bijvoorbeeld met stroom van zon, wind en waterkracht. Dat noem je groene waterstof. Het wordt gemaakt in een elektrolyser, die met behulp van groene elektriciteit water splitst in waterstof (H2) en zuurstof (O2). De traditionele manier van waterstof opwekken is door middel van olie, gas of steenkool. Dat noem je grijze waterstof.

Waterstof wordt niet alleen als energiedrager ingezet, maar ook als bouwsteen in de industrie. Het wordt dan gebruikt om andere stoffen mee te maken. Ammoniak bijvoorbeeld, waarmee vervolgens kunstmest wordt gemaakt.

Het is niet duidelijk of het nieuwe Duitse waterstofnetwerk groene of grijze waterstof gaat vervoeren.