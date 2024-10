AFP Mike Jeffries, oud-topman Abercrombie & Fitch in 2012

NOS Nieuws • vandaag, 18:39 Ex-topman Abercrombie & Fitch gearresteerd, verdacht van sekshandel

Mike Jeffries, oud-topman van het Amerikaanse modemerk Abercrombie & Fitch, is gearresteerd op verdenking van sekshandel. Dat is een vorm van mensenhandel waarbij mensen naar andere staten of landen worden gebracht om onder dwang seks te hebben voor geld.

Ook twee andere mannen zijn opgepakt, waaronder de man van Jeffries, Matthew Smith. Dat schrijft de BBC. Verdere details over de aanklacht tegen de voormalige topman zijn niet bekendgemaakt. Ook de naam van de derde verdachte is nog niet vrijgegeven. De nu 80-jarige Jeffries is opgepakt in de Amerikaanse staat Florida.

'Tussenpersoon ging op zoek naar mannen'

Vorig jaar kwam al naar buiten dat de voormalig directeur door acht mannen wordt beschuldigd van seksuele uitbuiting. Uit onderzoek van de BBC bleek toen dat een tussenpersoon op zoek ging naar mannen om tegen betaling evenementen van de topman en zijn man bij te wonen.

Een deel van de mannen zei toen misleid te zijn over de aard van die bijeenkomsten. Anderen zeiden dat ze wisten dat het om seksuele bijeenkomsten ging, maar niet wisten wat er van ze werd verwacht.

Alle mannen die de BBC sprak zeiden onder druk te zijn gezet om mee te doen aan seksuele handelingen. De tussenpersoon, James Jacobson, zou hen een carrière als model voor Abercrombie & Fitch in het vooruitzicht hebben gesteld als ze naar de bijeenkomsten zouden gaan.

De advocaat van Jeffries zegt tegen persbureau AP "gedetailleerd op de beschuldigingen te willen ingaan nadat de aanklacht openbaar is gemaakt". Hij stelt dat in de rechtbank te zullen doen, en niet in de media.

Winkels met mannen met ontbloot bovenlijf

Jeffries had tussen 1992 en 2014 de leiding over de modeketen en maakte de kleding razend populair onder tieners en twintigers. Bij de ingangen van de winkels stonden stonden jongens met ontbloot bovenlijf. Klanten konden met hen op de foto.

AFP Een klant maakt een foto van Abercrombie & Fitch-medewerkers in Singapore (archieffoto)

Jeffries lag bij zijn vertrek al onder vuur vanwege slechte verkoopcijfers en uitspraken over de klandizie die hij bij Abercrombie & Fitch wenste. Het merk was volgens hem alleen bedoeld voor "cool kids" en "goed uitziende mensen".