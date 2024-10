Tweede Kamer wil mopshond en naaktkat weren uit de woonkamer

De dieren lijden onder hun uiterlijk. Mopshondjes kunnen door hun korte neus moeilijk ademhalen en katten met vouworen hebben een groeistoornis in hun kraakbeen en daardoor ook pijn in andere gewrichten. Naaktkatten krijgen door het ontbreken van haar vaak last van huid- en oogontstekingen.

Houdverbod

Hij werkt aan een houdverbod voor katten met vouworen en naaktkatten, laat zijn woordvoerder weten. Maar of er een houdverbod komt voor alle verboden dieren is nog niet met zekerheid te zeggen.

Dit zou kunnen betekenen dat het per individuele hond bekeken kan worden, maar daar is op dit moment dus nog geen duidelijkheid over. De verwachting is niet dan mensen hun huisdieren hoeven in te leveren, maar deze kunnen houden tot ze doodgaan.